Як пише Politeka.net, Софія Ротару – легендарна українська співачка, яка має звання Національної легенди України. Зірка має сина - Руслана Євдокименка, у якого також є двоє дітей Соня та Анатолій Євдокименко. 21-річна онука Ротару живе та навчається у США, де розпочала кар'єру моделі. Дівчина вже має нареченого-мільйонера, який потрапляв до списку Форбс.

Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише стильними луками, а й особистими кадрами. А цього разу онука Ротару похвалилася стильним луком у барвінковому кольорі.

Фанати, включаючи легендарну бабусю, поставили лайки та написали коментарі:

"Красива, розумна, витончена, сучасна, сексуальна!";

"Гарний";

"Як завжди – супер";

"Це прекрасно";

"5 з 5, лайк, привіт!"

"Ти дуже елегантна сліпуча сліпуча сліпуча сліпуча чудова чудова, Софія танцює в тикток".

А до цього Соня Євдокименко розповіла про виставку, на яку відвідала.

"На новій виставці в церкві Сант-Агостіно візуальний художник Мартін Ромео запрошує вас відвідати ремісничі майстерні П'єтрасанти. Подивіться на руку майстра, який працює в симбіозі з талантом художника", - написала модель.

Нагадаємо, онука Софії Ротару з животом напоказ вразила видом на прогулянку

А ще Politeka повідомляла, що 21-річна внучка Софії Ротару підкорила ефектним чином у плюшевій шубці.

Також Politeka писала, що 21-річна внучка Софії Ротару показала, як треба наголошувати на фігурі.



