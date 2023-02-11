Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала миле фото, де показала свій ідеальний ранок, а також поділилася музикою, яку слухає під час приготування сніданку.

Як видно, на новій фотографії Ірина зображена на своїй затишній кухні, вона знята збоку. Перед камерою вона з'явилася в яскравому жовтому вбранні вільного крою, її волосся розпущене і трохи розпатлане, і повністю закриває обличчя. На знімку Іра знята в момент, коли безтурботно готує собі сніданок, і це під час повітряної тривоги.

У підписі до публікації Горова написала: "Треки мого ранку. Навіть повітряна тривога не здатна зіпсувати ідеальний сніданок удома". Також у своєму пості продюсер показала, які треки слухала цього ранку, тож шанувальники теж можуть їх почути. Користувачі не пройшли повз і почали коментувати нову публікацію продюсера.

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