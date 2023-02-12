Ще в січні 33-річний Тарас Цимбалюк зізнався, що отримав повістку, але його лякає перспектива опинитись відразу на передовій. Після цієї заяви на нього обрушився шквал критики та звинувачень у боягузтві.

Тепер же в інтерв'ю Григорію Решетніку в проєкті "Як ти?" актор пояснив, чому він досі не на фронті.

"Прийшла повістка. Я так зрозумів, запитав знайомих, всім мого року народження у місті Корсунь, це ж моє рідне місто, принесли повістки. Пішов, звичайно, до військкомату. Пройшов медогляд і поки що на цьому все", – розповів Тарас Цимбалюк.

Сам він на передову не рветься, бо, на його думку, від нього більше користі в тилу. Наприклад, актор згадав, як на благодійному аукціоні разом із колегами зібрав 50 тисяч євро на "швидкі". Тому на закиди підписників, які відправляють його в окоп, Тарас Цимбалюк не реагує.

"Коли тобі пише якийсь диванний критик, в якого піна з рота: "Йди на передок, йди в окоп". Я не хочу людині в абзацах пояснювати, що своєю медійністю я можу набагато більше користі принести, будучи тут. Що буде тоді, якщо всі зараз підуть на передову і хто буде волонтерити, допомагати цим людям? Пишуть же хто? Ті, хто сидять вдома. У них багато часу", – наголосив артист.

Нагадаємо, розлучившись зі своєю другою дружиною Антоніною, Тарас Цимбалюк видалив зі своєї сторінки в соцмережі їхні спільні фото.

Вже екс-дружина актора Тіна розповіла, що для їхніх стосунків випробуванням стала війна.

Також повідомлялося, що у учасниці шоу "Холостяк" був роман із Тарасом Цимбалюком.