20 лютого у День пам'яті Небесної Сотні українці сумують за загиблими героями. Зірки теж не залишилися осторонь. Наприклад, незмінний телеведучий "Майстер Шеф" та кулінар Ектор Хіменес-Браво згадав про пам'ятну дату на особистій сторінці в Інстаграм і висловив кілька слів про цей трагічний день.

Колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво на власні очі бачив, як розгорталися події на Майдані Незалежності 2014 року. Ектор, як і всі українці, не зможе забути переломного моменту нашої історії та закликає не забувати про те, заради чого йде наша боротьба сьогодні.

"Майдан — те, що не маємо права забувати. Пам'ятаю, як тоді приїжджав на Майдан, як бачив дорогу без бруківки, зруйновані будівлі та кров під ногами. Бачив, як боролися за свої права українці, як зміцнював їхній дух, як не згасав праведний гнів. Згадайте ті події. Вшануйте пам'ять загиблих. Згадайте, заради чого воюємо. Перемога за нами - звучить як молитва, але ми знаємо, що це обіцянка. Так буде", - написав Ектор Хіменес-Браво.

У коментарях користувачі мережі приєдналися до слів знаменитого кухаря та вшанували пам'ять загиблих, нагадавши всім, що герої не вмирають.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" жорстко висловив своє ставлення до росіян.

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