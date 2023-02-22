Українська блогерка Даша Квіткова зараз у центрі уваги через дві теми — розлучення з "Холостяком" Микитою Добриніним та разюче схуднення.

Даша Квіткова стала мамою півтора роки тому. За цей час вона не лише повернулась до своєї звичної ваги, а й схуднула ще більше. За час вагітності дружина Микити Добриніна набрала 32 кілограми. Після народження сина вага йшла не так швидко, як вона сподівалася. Як блогерка раніше розповідала, ефективно вона почала худнути тільки після того, як здала аналізи та звернулася до ендокринолога та дієтолога.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram блогерка знову порушила тему схуднення та спробувала розвіяти чутки про те, що їй у цьому допомогли таблетки.

"❌Це фейк. Друзі, я вас благаю, не купуйте ніякі таблетки, чаї чи якісь порошки для схуднення, про які зараз шириться реклама. Ви як мінімум: витратите гроші на фігню, а як максимум: нашкодите своєму здоров’ю, що потім будете себе лікувати. Я не худла ні на яких таблетках, ні на чаях. Я худла через харчування, спорт, нагляд та консультацію лікаря. Без шкоди для себе і здоров’я. Це те, що я завжди раджу і кажу: не займатесь самолікуванням. Бережіть себе🤍", — написала Даша Квіткова.

Українці в коментарях підтримали Дашу:

"Невже ще є люди, які вірять, що можна схуднути на таблетках🤦🏽‍♀️";

"Бо дехто настільки НЕСВІДОМИЙ - що краще повірити в препарати, таблетки і т.д., аніж важка праця над собою і сила волі".

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