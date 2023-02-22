Співачка Анастасія Прудіус пояснила, що вона б охоче взяла участь у шоу, проте за правилами Національного відбору просто не має на це права.

Українська співачка Анастасія Прудіус , яку всі знають під псевдонімом " KOLA" , стала однією з тих, чий голос та пісні підтримують нас під час повномасштабного вторгнення. В інтерв'ю "24 канали" журналісти запитали, чи хотіла б вона спробувати свої сили на пісенному конкурсі на "Євробачення". Відповідь артистки чимало здивувала.

Так, співачка пояснила, що вона б охоче взяла участь у шоу, проте за правилами Національного відбору просто не має на це права. Все тому, що у 2016 році " KOLA" співала на сцені конкурсу "Нова хвиля", який із 2015 року проходив у Сочі.

"Мене туди не пускають, бо у 2016 році представляла Україну на "Новій хвилі". Але сьогодні всі ми обнулилися, все допомагаємо, сподіваюся, що колись правила зміняться і я зможу піти на Нацвідбір на Євробачення. Тоді я їхала представляти свою країну і була впевнена, що все влаштується, що Крим буде наш, що все жах припиниться. Тепер розумію, що дуже добре думала про тих звірів", - розповіла співачка Анастасія Прудіус.

Варто зазначити, що після 24 лютого 2022 у "KOLA" вийшла пісня "Чи разом?". У ній артистка заспівала про непросте розставання з чоловіком, який пішов до ЗСУ. За кілька місяців співачка презентувала гімн кохання "Біля серця".

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