Падчерка Потапа Наташа Горова показала, як провела час із матір'ю, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Наташа Горова - дочка продюсерки Ірини Горової, яка понад 10 років була одружена з виконавцем Потапом. Пара має спільний син Андрій. Також у Горової є дочка від минулих стосунків – Наталя. Дівчина виросла справжньою красунею та веде свій блог в Інстаграм. А цього разу Горова-молодша поділилася кадрами, як провела час із матір'ю та своїм псом.

"На початку тижня віддала плівку на прояв. Саме сьогодні прийшли фотографії. На них частка спогадів із України. Моя дорога матуся. Мій Жорик. Моя красива країна.

Незабаром ми зустрінемося знову.

Вже рік триває боротьба за нашу свободу.

2023 рік нашої перемоги над злом.

Слава Україні. Слава нашим героїв. Слава нашому Президенту", - написала Наталка у публікації.

Мама вирішила прокоментувати публікацію: "Моя кішечка".

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Які круті";

"Дуже гарні фото".

А до цього Наташа поділилася знімками, де вже був один пес, підписавши їх так:

"Коли виходиш зранку у вітальню, він усю ніч грав у Hogwarts Legacy".

Нагадаємо, падчерка Потапа, яка вийшла заміж за араба, розповіла про життя в Лівані.

А ще Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа в міні похвалилася результатами тренувань у спортзалі.

Також Politeka писала, що Горова показала підросла сина Потапа, який ніяк не приїде в Україну



