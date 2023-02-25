На цей раз популярна українська співачка Ольга Полякова вирішила згадати про непрості часи.

Полякова розповіла у своєму Інстаграмі про те, що минув рік із моменту, як вона та її діти прокинулися під звуки початку війни. У своєму пості вона описує те, як вони почали збиратися, не розуміючи, куди і на скільки, і як вона записала своє перше відео, де звернулася до сусідських колег.

Полякова зізнається, що не знала, що більшість із них сикуни та потвори, і що рік, що минув з того моменту, був роком сліз, жаху та невизначеності.

Проте, вона наголошує, що більше немає страху і що вона хоче залишитися в Україні, щоб її діти жили тут. Полякова переконана, що Україна - найкраща і найсміливіша нація у світі, і що вони всі здолають ворогів і пануватимуть у своїй країні.

У мережі підтримали артистку:

"Героям слава!; Олечко! Ви багато зробили за рік... спасибі ❤️; Слава Україні; Олечко, все саме так і буде 🇺🇦;

Плачу 😢 важко знову згадувати пережите 😢 Вінниця 🕯️ Херсон🙏; Витримки, сил, здоров'я! Все буде Україна!».

Раніше після проведення пропагандистського мітинг-концерту в "Лужниках" 22 лютого українська співачка Оля Полякова вирішила прокоментувати подію, використовуючи популярні вірші Петра Маги. Цей телеведучий, поет-пісняр, режисер та актор є учасником ЗСУ та захищає Україну від російських окупантів.

У своєму Instagram виконавиця процитувала знаменитий вірш Маги "Послання", написаний ним у окопі.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.