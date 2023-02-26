Популярна українська актриса, зірка театру та кіно Ольга Сумська, яка з початку війни залишається в Україні та бере участь у благодійних ініціативах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівними кадрами, на яких постала у незвичайному образі.
Як видно, на нових фото Ольга знята у цікавій локації десь на даху багатоповерхівки у променях сонця. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – вузьких шкіряних лосинах, темній вишиванці та незвичайному піджаку з національними мотивами. Її волосся розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.
У підписі до публікації Сумська написала: "З днем Української жінки! Це свято вже буде скоро офіційнийним в Україні. Виглядаю весну. За будь-яких обставин, через біль, стреси, депресії, але сонячні промені зігрівають серце, дарують надію і зміцнюють нашу віру в Перемогу".
Захоплені шанувальники відразу почали лайкати і коментувати нові фото зірки:
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
"Таке забути неможливо": білорус Сморигін із "Дизель шоу" показав, як ховався з дружиною та дітьми в укритті
Масштабна пожежа спалахнула у Києві: з'явилися перші подробиці та фото
Одні вирви по 20 метрів: поліцейські просять мешканців однієї з областей терміново евакуюватися
Катерина Кухар із "Танці з зірками" вразила світлиною своєї доньки: "На той момент нас..."
"Що це за дівчинка?"
"І вас вітаю!"
"Дуже хороше вбрання до її років".
"Дуже красиво виглядаєте, Олю".
"Красуня наша, і свято наше українське".
"Красуня!".
"Яка красуня".
"Олечка, красуня!".
"Українська жінка. Краса України!".
"Красуня наша".
"Яка гарна жінка, так, це наша україночка Ольга Сумська".
Нагадаємо, "Як Барбі": Квіткова після розриву з Добриніним вразила ляльковою фотосесією.
Як повідомляла Politeka, "Ви така чудова": Кекелія з "Жіночого кварталу" показала, як виглядає підготовка до ефіру на телебаченні.
Також Politeka писала, що "Досить жити минулим": кума Дзідзьо Цибульська дала важливу настанову українцям, відео.