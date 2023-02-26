Популярна українська актриса, зірка театру та кіно Ольга Сумська, яка з початку війни залишається в Україні та бере участь у благодійних ініціативах, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артистка поділилася чарівними кадрами, на яких постала у незвичайному образі.

Як видно, на нових фото Ольга знята у цікавій локації десь на даху багатоповерхівки у променях сонця. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – вузьких шкіряних лосинах, темній вишиванці та незвичайному піджаку з національними мотивами. Її волосся розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Сумська написала: "З днем Української жінки! Це свято вже буде скоро офіційнийним в Україні. Виглядаю весну. За будь-яких обставин, через біль, стреси, депресії, але сонячні промені зігрівають серце, дарують надію і зміцнюють нашу віру в Перемогу".

Захоплені шанувальники відразу почали лайкати і коментувати нові фото зірки:

"Що це за дівчинка?"

"І вас вітаю!"

"Дуже хороше вбрання до її років".

"Дуже красиво виглядаєте, Олю".

"Красуня наша, і свято наше українське".

"Красуня!".

"Яка красуня".

"Олечка, красуня!".

"Українська жінка. Краса України!".

"Красуня наша".

"Яка гарна жінка, так, це наша україночка Ольга Сумська".

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