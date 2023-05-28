Серед чоловіків легендою українського кіно та гумору можна заслужено вважати актора Станіслава Боклана. На рахунку Заслуженого та Народного артиста десятки ролей у кіно, серіалах та театральних постановках. Він вразив публіку своїм талантом та неймовірною харизмою.

Щоправда, багато українців відкрили для себе Станіслава Боклана вже, коли він став харизматичним сивим чоловіком. Особливо глядачам запам'яталася роль артиста в комедії "Папік", де він був ще й із густими вусами та бородою. А багато хто також пам'ятає 63-річного актора як тренера кількох сезонів "Ліги сміху" та учасника студії "Квартал 95".

А ось як Станіслав Володимирович виглядав у молоді роки, знають далеко не всі. Так, у мережі вплинули архівні кадри ще зовсім молоденького актора-початківця Стаса, який, втім з роками тільки погаршав.

До речі, варто зазначити, що коханий глядачами та затребуваний у театрах та кіно актор Станіслав Боклан не одразу отримав визнання. Та й до театрального вишу вступив не з першого разу. Зате коли талант Станіслава Володимировича розглянули, пропозиції про зйомки посипалися одна за одною.

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