Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни повністю українізувався у житті та творчості, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував відео, на якому показав свого тата, який відзначає 60-річний ювілей.

Судячи з відео, його знімав сам Melovin, але залишився за кадром, мабуть, разом із мамою. А головний герой ролика - батько виконавця, який тримає в руках торт із запаленими свічками. У момент зйомки чоловік саме гасить ці свічки на святковому торті.

У підписі до публікації Костя написав зворушливо привітання своєму батькові: "Цьому хлопчику на відео 60 рочків! Мій Санта, мій святий Миколай, мій вчитель, гуру, люблячий батько, мій чарівник.

Тато, міцного здоров’я та многая літа! В цьому році багато писати не буду. Ми і так з тобою зрозуміли, що нам треба — бути поруч, бути здоровими та берегти всіх та все, що робить нас щасливими! З Днем Народження! Завжди поруч, твій син".

Шанувальники не пройшли повз і приєдналися в коментарях до привітань іменинника:

"Вітаю твого тата з днем ​​народження".

"Мої привітання. Міцного здоров'я та удачі твоєму батькові".

"Тато, з Днем Народження!".

"Не можу надивитись, наслухатися щасливого сміху".

"Вітаю твого тата з чудовим ювілеєм! Бажаю йому відмінного здоров'я, молодості душі та довгих років життя! Удачі вам!".

"Вітаю. Щастя, радості, здоров'я та довгих років життя".

"Міцного здоров'я та багато років!".

"Щиро вітаю твого тата! Усього найкращого! Нехай у вас буде мирне небо над головою!".

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