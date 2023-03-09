Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер усіма способами намагається привернути увагу до своєї персони. Вона піарилася на темі сімейних скандалів, розповідала про особисте життя та свій шлюб, а також говорить про всі маніпуляції, які "роблять її краще"

Цього разу Трінчер заговорила про нову композицію:

«Сирени у скроні, але нескорені.. сум не дозволено, ні.

Я вдячна всій команді та артистам за такий потужний меседж та можливість не просто створювати зарядні роботи – а й такими роботами звертати увагу на важливі речі 🙏🏼

Ми разом з avrora.multimarket та United24 збираємо на дрони RQ-35!» – поділилася Ганна.

У мережі висловили свою думку:

«Разом ми сила 🙏🏼; Дуже гарна пісня; мурашки по шкірі!!; Це міць у цьому кліп; Це просто вогонь 🔥; дуже сильний кліп та пісня👏; Пісня бомба а ти найкраща ❤️ ».

Також зірка виклала кілька кадрів із нової фотосесії у спокусливому образі.

Як видно, на нових знімках Ганна знята у світлій кімнаті з незвичайними стінами.

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