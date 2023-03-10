Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, поділилася, що любить експериментувати зі своєю зовнішністю, робить нові тату та змінює стиль. І її продюсер Юрій Нікітін спокійно на це реагує. Про це зірка розповіла у сюжеті "ЖВЛ".
Як виявилося, зміни зовнішності допомагають Сашкові боротися зі стресом та нервовими зривами під час війни. "Я легко роблю татуювання, я легко міняю мейк та зачіску. І я не знаю… Мені подобаються експерименти", - розповіла Зарицька.
Вона також згадала випадок одного з не вдалих експериментів: "Тоді я просто купила якусь фарбу, яку мені порадила моя візажистка, і пофарбувалася. Всі мої візажисти, стилісти по волоссю були в шоці".
Що стосується продюсера гурту KAZKA Юрія Нікітіна, то за словами Сашка, він приймає його різним. "У нас довірливі такі стосунки. І він приймає будь-який мій стан, будь-які форми. Головне, що я ментально була здорова, щоб все було класно, щоб ми дарували музику", - розповіла Зарицька.
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