Цього разу на своїй сторінці в Instagram Вікторія Булітко поділилася архівними кадрами з Мариною Поплавською, яка 9 березня відзначала б свій день народження.
Нагадаємо, вранці 20 жовтня 2018 року автобус із акторами Дизель шоу, які поверталися з гастролів, врізався у вантажівку на Київщині. Марина Поплавська стала єдиною жертвою цієї аварії, вона загинула на 49-му році життя. Артистка їхала на передньому сидінні поруч із водієм, у неї не було шансів вижити.
"Мариночка! З днем народження ❤️ з тобою завжди було про що поговорити, поплакати і посміятися . Люблю , пам'ятаю.. назавжди...", — написала Вікторія Булітко під відео.
Українці в коментарях підтримали зірку "Дизель Шоу" й також добрими словами згадують про Марину Поплавську:
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"Яка ж вона крутезна була ..Чудова людина, на жаль, вже не з нами";
"Дивне це почуття, коли журишся по людині, але радієш, що він не бачить цей пздц";
"😢дуже не вистачає...Марину ніхто не зможе замінити... Нехай земля буде пухом🙏";
"Як її не вистачає, вона була чудовою людиною, щирою до своїх глядачів, фанатів! Вічна і світла пам'ять 🕯️😭! Ви назавжди в наших♥️".
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