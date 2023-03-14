Ектор Хіменес-Браво наголосив, що 9 років тому, 500 бійців із Майдану добровільно стали на захист України. А 14 березня 2022 року сотні тисяч добровольців пішли до військкоматів.

Щороку цього дня ми дякуємо тим, хто з 2014 року захищає Україну. Також 14 березня вшановують пам'ять тих, хто пішов із життя, добровільно захищав батьківщину від окупантів. Суддя проекту "МастерШеф", шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво вшанував пам'ять усіх загиблих добровольців та присвятив зворушливий пост в Інстаграм.

Ектор Хіменес-Браво наголосив, що цього дня, 9 років тому, 500 бійців із Майдану добровільно стали на захист України. А 14 березня 2022 року сотні тисяч добровольців пішли до військкоматів, щоб протистояти ворогові і не допустити окупації. Хлопці залишали жінок, дітей, друзів та родичів, збирали речі та просто йшли назустріч невідомому, знаючи лише одне: ворог іде, і завдання українців – оборонятися.

"Сьогодні кожен українець – доброволець. Доброволець, який відклав життя до перемоги, донатив гроші на ЗСУ і залишається тут, підтримуючи економіку країни", - зазначив суддя проекту "МастерШеф".

Ектор Хіменес-Браво також додав, що захоплює та надихає його в українцях.

"Незламність, сила та відвага – те, що надихає мене в українському народі. Пишаюся бути тут, з усіма вами", - підсумував кухар.

Також він на відео показав наочний приклад незламності українців, які майстрували укріплення та виходили на марші проти окупантів.

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