Популярний український музикант родом із Харкова Сергій Бабкін, який з початку війни з дружиною та трьома неповнолітніми дітьми виїхав за кордон та давав благодійні концерти на підтримку України, на своїй сторінці в Instagram поділився радісною новиною. Як виявилось, артист готує реліз нової пісні, а також розповів про "завдання", яке отримав від військових із Харкова.

Як видно, на фотографії Сергій позує разом із дружиною Сніжаною та військовим, вони весело посміхаються та тримають у руках розгорнутий український прапор із написом: "Харків місто герой". У своєму посту музикант розповів, що до нього звернулися військові із проханням написати для них пісню. Артист з гордістю та всією відповідальністю на це погодився.

"У лютому, на концерті у Харкові, командир @hryshchenko_r запропонував мені стати амбасадором 127 Окремої бригади Сил ТрО ЗСУ. "Я згоден! Що від мене потрібно?", - запитав я.

"Ми дуже хотіли б свою пісню від Бабкіна", — почув я у відповідь. Звісно, це і честь, і відповідальність. З того часу думки про цю пісню мене не покидають. Хлопці, @okrema_brigada_tro_kharkiv, я вже працюю, скоро почуєте результат! А поки радий сповістити, що 24 березня виходить інша пісня, мій новий сингл, на який мене надихнув героїчний спротив нашої держави. "Непробивна" - 24.03.2023", - написал Бабкін у підписі до фотографії.

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