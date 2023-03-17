Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. так, цього разу зірка виклала кумедне відео, на якому показала, як готується до літа у спортзалі.
Як видно, у ролику Ліда зображена на біговій доріжці, вона ліниво та грайливо бігає, знаючи, що її в цей момент знімають, і кидає кокетливі погляди на об'єктив. Перед камерою артистка з'явилася у спокусливому спортивному образі – на ній вузькі темні лосини та короткі топіки, це вбрання підкреслило і без того струнку фігуру співачки. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.
У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Що ще я можу вам розповісти про професійний спорт та підготовку до літа?". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Ти розумниця. Як завжди, пишаюся що ти наша зірочка, з любов'ю".
"Прекрасний зал!".
"Класна".
"У вас топ фігура".
"Вогонь".
"Красуня".
"Браво".
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