Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі нове відео, на якому вжився в ролі путіна, показав його реакцію на новину про видачу Ордера Міжнародного кримінального суду в Гаазі на його арешт.
"Найтоповішою подією тижня, що минає, стала новина про те, що Міжнародний Кримінальний суд у Гаазі видав Ордер на арешт Володимира Путіна, відповідно до якого його будуть зобов'язані заарештувати в кожній зі 123 країн-учасниць римського статуту. Ну ось. А то останнім часом всі кажуть, що на Путіна в цивілізованому світі ніхто не чекає. Ще як чекають", - підписав ролик Юрій на своєму ютуб-каналі.
У пародії можна побачити коміка в ролі путіна, який почув новину про Ордера та зібрав нараду зі своїми двійниками. На цій онлайн-конференції путін та його двійники вирішували, хто поїде до Гааги.
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Великого:
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"Я так і представляла цей момент".
"Супер, більше за такі відео".
"Ну, талант! Неперевершено!"
"Бомбезно, як завжди".
"Шедевр".
"Це геніально".
"Шикарно. Дякую".
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