Відомий комік зняв кумедне відео в образі путіна, як той відреагував на новину, що видали Ордер на його арешт.

Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі нове відео, на якому вжився в ролі путіна, показав його реакцію на новину про видачу Ордера Міжнародного кримінального суду в Гаазі на його арешт.

"Найтоповішою подією тижня, що минає, стала новина про те, що Міжнародний Кримінальний суд у Гаазі видав Ордер на арешт Володимира Путіна, відповідно до якого його будуть зобов'язані заарештувати в кожній зі 123 країн-учасниць римського статуту. Ну ось. А то останнім часом всі кажуть, що на Путіна в цивілізованому світі ніхто не чекає. Ще як чекають", - підписав ролик Юрій на своєму ютуб-каналі.

У пародії можна побачити коміка в ролі путіна, який почув новину про Ордера та зібрав нараду зі своїми двійниками. На цій онлайн-конференції путін та його двійники вирішували, хто поїде до Гааги.

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Великого:

"Я так і представляла цей момент".

"Супер, більше за такі відео".

"Ну, талант! Неперевершено!"

"Бомбезно, як завжди".

"Шедевр".

"Це геніально".

"Шикарно. Дякую".

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