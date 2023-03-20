Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши незвичайні кадри з весняного Берліна.
Схоже, після повернення та зйомок у Києві Анна знову вирушила за кордон, цього разу вона опублікувала кадри з Берліна. На знімках дівчину можна побачити на прогулянці серед визначних пам'яток столиці, на деяких кадрах вона позує із подружкою. Як видно, на прогулянку дівчина вийшла у стильному вільному аутфіті – джинсах, білій майці, смугастій сорочці та темній куртці. Її волосся розпущене і трохи розпатлане, а на обличчі стильні сонцезахисні окуляри.
У коментарях до фотографій Неплях розпочалася бурхлива дискусія щодо того, що вона набрала вагу.
"Ви неабияк набрали. Ви знаєте секрет схуднення?", - написала одна з користувачів, тоді як інші почали захищати Анну.
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"А ви знаєте секрет виховання та толерантності?".
"Ми тут усі в Україні за цей рік набрали зайвої ваги на цьому стресі, тому навіть не звертайте уваги".
"Вона офігенна. Покажіть її фото і будь-який чоловік буде у захваті".
"Тут навіть росіян не потрібно, вистачає деяких наших "щасливих жінок" із коментарями про фігуру. Коли вже ми, жінки, почнемо підтримувати одна одну, а не гнобити, через свою внутрішню дисгармонію та невпевненість. Класний вайб на фото, Анно!" .
"Чудово виглядайте! Багато хто з нас трохи набрали після початку війни, від стресу! І респект, що не соромитеся цього. Ви впевнена, яскрава і красива, плюс мінус пару кг не псує вас".
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