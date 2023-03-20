В інтерв'ю британській газеті "i" артистка заявила, що майже два десятиліття тому виступала для володимира путіна та інших російських високопосадовців. Тоді ж своїми комедійними номерами президента рф розважав і Володимир Зеленський.

«Я багато разів виступала перед путіним... У житті багато сюрпризів! Ви не можете уявити це зараз», — каже Камалія.

Співачка розповіла, що вперше зустріла путіна в Києві, а потім він почав кликати її до Кремля співати з 2005 року, нібито він часто дзвонив їй, а потім раптово з невідомої причини перестав.

"Всі артисти ми сиділи разом і їли разом після виступів або під час самітів СНД. Він виглядав добрим. У той час, якби хтось сказав мені, що Путін нападе на Україну, я не повірила б. Бо я знаю, що він любить Україну. Він щоразу казав, що Україна та Росія мають бути разом, але він хоче новий СРСР", — пригадує артистка.

Камалія також похвалилася, що вони з Захуром уже протягом десятиліть знають Володимира Зеленського: «Щоразу ми фотографувалися разом. Посмішки, тусовки, як завжди спілкуємося у шоу-бізнесі. Щоразу він був дуже позитивним. Він жартував, усміхався, був дуже відкритою людиною».

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