Українська танцівниця Ілона Гвоздьова повернулася до активних постів у своєму блозі. Хореограф останнім часом почала ділитися багатьма подробицями свого життя і публікує чарівні кадри. Цього разу на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм переможниця "Танців із зірками" захопила красою на гарячому відео у спідній білизні.

Ілона Гвоздєва продемонструвала свою ідуальну фігуру, стоячи навпроти дзеркала.

Переможниця "Танців зі зірками" позує в чорній спідній білизні, яка напрочуд гармонійно поєднується з її золотистою шкірою. Привертають увагу напівпрозорі вставки на плавках. Вона зібрала однією рукою волосся на потилиці, демонструючи бездоганну лінію плечей та шиї та своє струнке тіло. Ілона Гвоздьова постала посеред кімнати, що надало кадрам інтимну нотку.

"Не шукайте причини, щоб займатися спортом, просто почніть перший крок і зробіть це правилом свого життя...", - підписала відео хореограф.

Шанувальники відразу почали коментувати її новий знімок: "Мені здається, це богиня з небес спустилася", "Я як дівчина просто захоплююся вашою красою!", "Баба вогонь", "Як завжди шикарна!!!".

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.

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Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.