Як пише Politeka.net, Ольга Сумська – 56-річна популярна українська актриса, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Знаменитість вже 40 років радує українців своєю грою в театрі та кіно, і поки що не збирається зупинятися.

Не забуває Сумська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ольга гуляла Києвом і вирішила зробити кілька селфі, порадувавши фанатів весняним чином і натуральною красою.

"А ось і справжня весна... Сонячне проміння рідного Києва зігріває серце... І хоч на душі туга, і хочеться обійняти кожного українця, розрадить, навіяти надію, що наша Перемога десь зовсім поряд... Живемо і дихаємо цієї вірою!", - написала Ольга у публікації.

Фанати, включаючи дружину Сергія Бабкіна, актора Тараса Цимбалюка, дружину продюсера "Кварртал 95" Ганну Саліванчук та фаворитку Олега Винника Еліну Іващенко, поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Незважаючи ні на що красива";

"Яка ви гарна і без макіяжу";

"Пані Олю, Ви як що-небудь запостить - ніби сонечко вийшло!";

"Ви найкраща! Ви надихаєте! Дякую!".

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