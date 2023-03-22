Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати їстівну свічку з масла.
"Передаю привіт ДТЕК за те, що в нас все добре зі світлом ❤️ А зараз пропоную разом зробити їстівну свічку, продуктивно провести час та перекусити!", — радить зірка "Мастер Шеф".
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- Ґніт (бинт, паличка з морозива, нитки тощо)
- Вершкове масло — 200 г
- Часник — 5 зубчиків
- Чебрець — 5 г
- Лавровий лист — 5 г
- Перець чорний — 5 г
- Хліб
В сотейник відправляємо вершкове масло та почищені зубчики часнику, лавровий лист, чебрець і чорний перець. Нагріваємо, щоб масло повністю розтопилося та увібрало всі аромати. Проціджуємо через ситечко та виливаємо масло в форму (Ектор Хіменес-Браво в якості форми використав обрізану алюмінієву банку з-під газованої води). В середину поміщаємо ґніт, можна зафіксувати його зубочисткою.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
В УПЦ МП пригрозили українцям "апокаліпсисом", якщо ченці підуть: "Згідно з передбаченням...
Ворог намагається просуватися до центру міста: Сирський про ситуацію у Бахмуті
Онуфрійчук із "Танці з зірками" за кордоном відверто розповіла про зміни в житті: "Ніхто не знає, що..."
Тіло знайшли у кімнаті: нове моторошне вбивство сколихнуло Київ
Відпрвляємо форму з маслом у морозильну камеру до повного застигання. Потім дістаємо, трохи над вогнем прогріваємо форму знизу та з боків, щоб легко дістати з неї свічку. Подаємо її разом із тостами: запалюємо свічку та вмочуємо шматочки хліба в ароматне масло.
Українці в коментарях оцінили рецепт:
"А можна ще додати пармезан або Камамбер чи ще щось😏";
"Такого ще не бачила і не чула 😋😋";
"Це геніально😍".
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.
Також Politeka писала, что Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.