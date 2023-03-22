Відомий шеф-кухар та суддя шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поїхав на батьківщину в Колумбію, але продовжує радувати українців цікавими рецептами.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати їстівну свічку з масла.

"Передаю привіт ДТЕК за те, що в нас все добре зі світлом ❤️ А зараз пропоную разом зробити їстівну свічку, продуктивно провести час та перекусити!", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

Ґніт (бинт, паличка з морозива, нитки тощо)

Вершкове масло — 200 г

Часник — 5 зубчиків

Чебрець — 5 г

Лавровий лист — 5 г

Перець чорний — 5 г

Хліб

В сотейник відправляємо вершкове масло та почищені зубчики часнику, лавровий лист, чебрець і чорний перець. Нагріваємо, щоб масло повністю розтопилося та увібрало всі аромати. Проціджуємо через ситечко та виливаємо масло в форму (Ектор Хіменес-Браво в якості форми використав обрізану алюмінієву банку з-під газованої води). В середину поміщаємо ґніт, можна зафіксувати його зубочисткою.

Відпрвляємо форму з маслом у морозильну камеру до повного застигання. Потім дістаємо, трохи над вогнем прогріваємо форму знизу та з боків, щоб легко дістати з неї свічку. Подаємо її разом із тостами: запалюємо свічку та вмочуємо шматочки хліба в ароматне масло.

Українці в коментарях оцінили рецепт:

"А можна ще додати пармезан або Камамбер чи ще щось😏";

"Такого ще не бачила і не чула 😋😋";

"Це геніально😍".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

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