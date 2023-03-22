Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Також зірка нещодавно спробувала себе співачкою, випустивши свій єдиний сингл. Нікітіна, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. Цього разу зірка поділилася фотографією, де була зовсім маленькою, а також показала себе сучасну.
"З часом, спіднички змінюються. З днем народження мене. Моя маленька Нікітіна, ти молодець! Я пишаюся тобою!"
Я дякую тобі за ці роки! Будь і далі щаслива, незважаючи ні на що) Цінуй себе, довіряй собі, вір у себе!
Пообіцяй собі завжди посміхатися. І стеж за своїм здоров'ям, я тебе прошу", - написала Нікітіна.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"З Днем народження! Бажаю завжди бути такою чудовою та приємною, здоров'я вам, натхнення та всього найкращого, і дякую за все, що ви робите!";
"З днем народження бажаю здоров'я, кохання, мирного неба, фінансового благополуччя та подорожей";
"Катюха з днем народження!!! Класних емоцій, удачі у творчості, і класних ігор за Кривбас, бути на позитиві, бути чудовою дівчинкою, миру і добра!".
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