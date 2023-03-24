Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка довгі роки будувала кар'єру в росії, але після повномасштабного вторгнення повністю припинила свою діяльність у країні-агресорі, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.
Так, цього разу зірка виклала відео та представила новий український альбом.
У короткому ролику Світлана та її музиканти відбиті у просторій кімнаті з купою апаратури. Зірка стоїть по центру, на ній довге бежеве пальто, розпущене волосся і похмурий вигляд. При цьому вона трохи пританцьовує.
У підписі до публікації Лобода зненацька українською мовою представила новий альбом і розповіла, про що він: "Цей альбом був написаний дуже легко, незважаючи на те, що на душі в мене було дуже важко. І я вкотре зрозуміла, що через музику можна висловити найбільш нестерпний біль, а вона при цьому залишиться світлою і повною надії. Щоб відірватися від минулого треба знайти нові стовпи опори. А головне - щоб ви відчули мою любов".
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Користувачі не пройшли повз нього і почали коментувати нове відео артистки:
"Дуже круто!".
"Вже послухав альбом! Дуже крутий!"
"Серце стукає від очікування, відчуваю, це буде шикарний альбом!"
"Ми завжди її відчуваємо!"
"Пісні українською яскраві, але я їх не розумію. Російською ніщо не чіпляє".
"Хочу насолодитися вашою музикою".
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