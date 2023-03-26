Маша Єфросиніна розповідає, про яке рішення вона досі шкодує, а Оля Полякова пояснює, чому заміжжя не було її самостійним вибором (щоб подивитися випуск, доскролльте сторінку до кінця) . За словами артисток, іноді ухвалити рішення - це вже складно, не кажучи вже про правильність вибору.

«Навіть своє заміжжя я зробила не за своїм рішенням. Пішла за долею, склалися всі обставини – просто все дійшло того, до чого прийшло. Після всього пережитого я розумію, що це було правильне рішення.

Я почала зустрічатися з Вадиком, ми познайомилися на дні народження – я тоді співала на цьому вечорі. Вийшло так, що номер телефону свій я йому залишила. Зазвичай так не робила, але цього разу так склалося.

Мене тоді обдурили, збили ціну на виступ, адже казали, що виступ для дітей буде. Приходжу я, а там ці «дітки» 30+ святкують сорокаріччя друга. Ну я йому все це висловила, що й не виступатиму. Він доплатив за виступ, вибачився та показав себе порядно.

Потім був випадок, коли я ремонтувала машину, видалася вільна хвилина і він зателефонував – зірки так склалися. Ми дуже добре дружили, він навіть із другом своїм познайомив. Захищав, оберігав. Багато всього було, а потім закрутилося до того, що... я завагітніла» - зізналася Полякова.

Вона посміялася в ув'язненні: не ухвалюючи рішення, вони дружили дружили та «надружили» двох дітей».

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