Ілона Гвоздьова розплакалася, коли говорила про сина Домініка, а після цього вже показала, як має виглядати сильна українська жінка.

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова переможниця "Танців зі зірками" зі сльозами на очах розповіла, на які жертви йде заради кар'єри. Так вона зізналася, що дуже стурбована тим, що не може приділяти всю свою увагу вихованню двох дітей. Після цього зізнання вона показала в Інстаграм , якою має бути сильна жінка.

Зокрема, Ілона Гвоздьова розплакалася, коли говорила про сина Домініка, який зараз мешкає у мами артистки. Вона мріє, щоб поряд з нею були діти, і вона почне не по телефону бачити їхні досягнення та результати, чути перші слова, яскраві події, а розділяти їх із ними.

На наступних фото вона показала сильну жінку у фіолетовому діловому костюмі. Більше того, хореограф розтегнула піджак, під який нічого не стала вдягати. Перед камерою знаменитість приймала різноманітні сміливі пози.

"Ось вона справжня українська жінка! Учора сльози, зневіра та розпач, а сьогодні знову сильна і знову в бій", - підписала під знімками Ілона Гвоздьова.

Фоловери засипали її компліментами після побачених фото: " Ого, Ілонушка. Крута", "Фантастична та стильна україночка!", "Вогонь просто", "Ти його посилаєш навіть із фото!!! Клас!".

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.

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Як Politeka повідомляла, Гвоздьова з "Танців зі зірками" в шкірі вразила українців.