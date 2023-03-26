Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - відома українська блогерка, яка брала участь у шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Зірка перемогла на проекті та зустрічалася з головним героєм проекту після зйомок приблизно рік, але після повномасштабного вторгнення пара розійшлася.

Проте Богдан стала успішною блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців в Інстаграм, де Ганна ділиться всім цікавим. А цього разу Ганна показала букет квітів, похвалявшись перед фанатами у новій публікації.

"Трохи яскравих фарб у стрічку", - написала Богдан у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків під публікацією та написали коментарі:

"Яка краса";

"Неймовірна";

"красива, щаслива і здається мені, закохана, такі очі сяючі!!!";

"Господи, яка краса, дуже дуже";

"Яка гарна Анютка. Щаслива";

"Знову закохані?"

Варто зазначити, що Ганна, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Богдан вирушила до Лондона, де рятувалась від обстрілів у перші місяці воєнних дій в Україні.

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