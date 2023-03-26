На цей раз Анна Кошмал порадувала своїх шанувальників пікантним контентом. Вона вже неодноразово ділилася своїми досягненнями в йозі, які допомагають їй підтримувати стрункість тіла. Цього разу Ганна вирішила продемонструвати свою фігуру сміливіше та оригінальніше, з єдиним акцентом.

У своєму Instagram акаунті вона опублікувала фотографію, на якій була одягнена в чорний боді з пікантними вирізами. Актриса підтвердила, що в неї справді струнка і підтягнута постать. Замість коментарів під фото, Ганна навела цитату відомого дизайнера Джанфранка Ферре.

«Квіткова, Мишино, і ви туди ж; Жінка, що ви витворяєте!; Ну дуже добре! Найкраще Мишиною; Як красиво і жіночно ❤; Ох ти ж Боженко, яка краса;

Ой ой ой, зовсім інше амплуа Вам підходить; Як Ви вмієте перевтілюватися, така майстерність!; Це взагалі законно така краса».

Раніше Ганна розповіла, що у неї буває дуже напружений графік, і іноді все розписано наперед. Тому вона може бути довгий час у розлуці зі своїм чоловіком та сином. Проте таке життя дає їй деяку мотивацію.

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