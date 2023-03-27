Відома блогерка Даша Квіткова продовжує привертати увагу до себе, щоб отримати більше уваги.

Переможниця одного із сезонів "Холостяка" Даша Квіткова заради привернення уваги часто показує нові образи, розповідає про свій побут та ділиться деталями про особисте життя. Після різкого схуднення дівчина постійно наголошує на фігурі під час зйомок.

За словами Квіткової, її переконували, що прокачувати жіночу енергію потрібно для того, щоб привернути більше уваги чоловіків і обов'язково, адже тільки так вона набуде привабливості.

«Але я зрозуміла, що жіноча енергія – це не про чоловічу увагу, не про ідеальні комірці на сорочках і не про борщ, як у мами. Це сила хаосу. Руйнівна, каральна, що дарує, сексуальна.

Ви можете тільки прокачувати цю енергію, щоб здобути впевненість у собі, мати здорове ставлення до себе, поважати себе, усвідомити свою цінність і нарешті прийняти себе» - заявила Квіткова.

Раніше Анатолій Анатоліч посміявся в Інстаграмі над поведінкою деяких публічних особистостей. Даша Квіткова, яка весь час розповідає про свій одяг у мережі та позує у білизні, а також молода дружина Павлику, яка вирішила пропіаритися за рахунок своєї пластики.

Нагадаємо, "Кожного разу, як вперше": фаворитка Вакарчука Соловій показала атмосферу своїх концертів.

Як повідомляла Politeka, "Впевнена в собі жінка": Ребрик у різнокольоровому пальті показала, як насолоджується першим весняним теплом.

Також Politeka писала, що "Ваші очі сумні": Квіткова після розриву з Добриніним влаштувала пафосну фотосесію.