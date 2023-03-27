Переможниця та екс-суддя проєкту "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська поділилася рецептом, який чудово підійде і до посту, і до святкового столу.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати смачний грузинський салат із горіховим соусом.

"Легкий, дуже простий і смачний салат із доступних інгредієнтів підійде до риби, птиці, м'яса... 🥗 І не лише для святкового столу😉", — радить зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

5 шт. помідорів

5 шт. огірків

кінза

петрушка

50 г обсмажених волоських горіхів

1 ч. л. оцту

сіль за смаком

2 зубчики часнику

1 шт. червоної цибулі

перець чилі (за смаком)

30 мл рослинної олії

30 мл води

Щоб приготувати заправку, зʼєднайте воду, олію, оцет, часник, горіхи і пробийте все блендером до стану пасти.

Бланшуйте помідори і зніміть з них шкірку. Огірки також почистіть від шкірки. Наріжте огірки та помідори шматочками середнього розміру. Цибулю наріжте тонкими півкільцями. Подрібніть петрушку та кінзу. Дрібненько наріжте 1/3 частину гострого перцю.

Зʼєднайте всі інгредієнти, додайте заправку, посоліть до смаку, перемішайте — і готово, можна смакувати.

Шанувальники зірки "Мастер Шеф" оцінили рецепт:

"Цікаве поєднання! Пробуватимемо 😍";

"Дякую за рецепт! Соус-супер! Вийшов смачний салат))";

"Смачний салат, стали робити на вечерю через день. Тепер у мене часто на столі".

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