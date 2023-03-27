Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати смачний грузинський салат із горіховим соусом.
"Легкий, дуже простий і смачний салат із доступних інгредієнтів підійде до риби, птиці, м'яса... 🥗 І не лише для святкового столу😉", — радить зірка "Мастер Шеф".
Нам знадобляться такі інгредієнти:
- 5 шт. помідорів
- 5 шт. огірків
- кінза
- петрушка
- 50 г обсмажених волоських горіхів
- 1 ч. л. оцту
- сіль за смаком
- 2 зубчики часнику
- 1 шт. червоної цибулі
- перець чилі (за смаком)
- 30 мл рослинної олії
- 30 мл води
Щоб приготувати заправку, зʼєднайте воду, олію, оцет, часник, горіхи і пробийте все блендером до стану пасти.
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Бланшуйте помідори і зніміть з них шкірку. Огірки також почистіть від шкірки. Наріжте огірки та помідори шматочками середнього розміру. Цибулю наріжте тонкими півкільцями. Подрібніть петрушку та кінзу. Дрібненько наріжте 1/3 частину гострого перцю.
Зʼєднайте всі інгредієнти, додайте заправку, посоліть до смаку, перемішайте — і готово, можна смакувати.
Шанувальники зірки "Мастер Шеф" оцінили рецепт:
"Цікаве поєднання! Пробуватимемо 😍";
"Дякую за рецепт! Соус-супер! Вийшов смачний салат))";
"Смачний салат, стали робити на вечерю через день. Тепер у мене часто на столі".
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