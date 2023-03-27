Співачка Надя Дорофєєва показала себе та розповіла, з ким би хотіла записати дует, поділившись у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка прославилася завдяки гурту "Час та Скло". А після цього артистка зайнялася сольною творчістю та вже встигла записати кілька спільних робіт. Артистка продовжує працювати і після повномасштабного вторгнення, займаючись музикою. Не забуває Надя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.

"З ким із співаків хотіла б ще створити дме?", - написала Надя.

"Зараз дивлюся на нових музикантів. Хочу, щоб про них дізналися якнайбільше аудиторії. Зазвичай просто викладаю їхні релізи. А зараз думаю і про дуети. Тому пишіть", - розповіла Дорофєєва у відповіді.

"Коли вже реліз пісні "Ми навіть не починали?", - запитав ще один фанат.

"Блін, я думаю, що залишу її для концертів і тиктоку все-таки. Поки що не відчуваю, що це окремий реліз", - зізналася Надя.

"Чи працюєте зараз із психологом?", - запитала ще одна фанатка.

"Минулий рік був дуже складним. Я не звикла вивалювати все в соціальні мережі, але справді психолог мені дуже допоміг", - відповіла артистка.

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