Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка висловилася про те, як змінилося життя українців.

"Як це все дістало🙈Ми погано спимо, відчуваємо фізичний біль, роздратування, падіння позитивних емоцій, і нам хочеться відродити нормальне життя саме таким, яким воно було до війни. Напевно, нам потрібно прийняти, що наше нормальне життя тепер має ось такий вигляд. Нам потрібно прийняти ситуацію і потурбуватися про свій острівець, усвідомити його та проаналізувати. Так, ми живемо в ненормальних умовах, але ми прагнемо до нормального життя", — пише Ганна Саліванчук.

За її словами, для нормального життя треба усвідомити, що все вже не буде, як було до 24 лютого 2022 року або до 20 лютого 2014 року.

"Але в нас буде інша нормальність. Безперечно, ми повернемося до нормальності після перемоги, але вона буде іншою, ніж була до повномасштабного вторгнення. Багато хто з нас зараз живе з постійним фоновим відчуттям трауру. Особливо він посилюється, коли дуже тяжкі обстріли й багато жертв. Цей траур відчувається, як фізична рана на тілі, він не дозволяє нам відчувати позитивні емоції. Ми неначе заморожені. Десь коротко сміятися, усміхатися, але траур у душі все одно лишається і болить, а емоції наче присипані пилом", — наголосила акторка.

Ганна Саліванчук додала, що всі люди різні, тому і сильні емоції, і відсутність емоцій — це нормально, просто психіка реагує по-різному.

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