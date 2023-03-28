Екс-чоловік співачки Шакіри іспанський футболіст Жерар Піке добре проводить час зі своєю новою пасією.

Нову обраницю колишнього чоловіка Шакіри звати Клара Чіа, їй 23 роки. Дівчина навчається на PR-фахівця та працює у продюсерській компанії «Космос», якою володіє Жерар Піке.

Відомо, що Жерар Піке та Клара познайомилися ще до того, як футболіст розірвав стосунки зі співачкою та матір'ю своїх дітей Шакірою. На одній із вечірок, яку організовувала компанія «Космос», Клара Чіа була офіціанткою.

Іспанські медіа пишуть, що Піке познайомився з Кларою ще до розриву з Шакірою на одній із вечірок, яка була організована «Космосом» – дівчина працювала там офіціанткою.

Як відзначають іспанські ЗМІ, днями Жерара Піке та Клару помітили на стадіоні. При цьому футболіст був із своїми синами. Журналісти зазначають, що це не сподобається мамі дітей Шакірі.

Після розриву парі не вдалося ані зберегти, ані налагодити стосунки. Джерела стверджують, що Шакірі взагалі краще виїхати з Іспанії.

Мовляв, рідні Жерара Піке тільки на це й чекають.

«Їм не вистачатиме маленьких Мілана та Саші, але ситуація нестерпна. Усі це знають", - кажуть інсайдери.

Тим часом у ЗМІ просочилася інформація, що у Шакіри новий роман.

Співачка нібито зустрічається з американцем, із яким познайомилася у Майамі. Вона готується переїхати до США зі своїми синами Міланом та Сашком, щоб бути ближчою до свого коханого.

Колумбійська зірка сцени та колишній член ФК "Барселона" розлучилися влітку 2022-го року після 12 років стосунків та народження двох синів. Причиною розриву стали нібито численні зради Піке.

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