Катерина Репяхова, дружина Віктора Павлика, вирішила зробити пластичну операцію на носі і щойно показала остаточний результат після операції, проте не все так просто.

Гіпс, який був накладений після хірургічного втручання, був нарешті знятий, і дівчина, яка з нетерпінням чекала моменту, коли побачить свій новий ніс, нарешті це зробила. Після того, як вона побачила результат, вона зізналася, що задоволена своїм відображенням у дзеркалі.

У своєму блозі в Instagram блогерка поділилася своїми враженнями: "Це був такий хвилюючий момент. Побачити себе новою. Мені було страшно. Я була шокована. Новий ніс".

Репяхова також зазначила, що її носа все ще набрякли, і остаточний результат буде видно лише через півроку, це головний нюанс операції.

"Набряк піде лише через півроку. Я все ще повинна носити пластир", - сказала вона.

Також Репяхова у своїх Інстаграм-Сториз поділилася неприємною історією, яка сталася з нею.

Зокрема, Катерина Репяхова розповіла, що поспішала у робітничих справах і викликала таксі до свого під'їзду. Вона звернулася до різних сервісів, адже багато водіїв було зайнято на виклику і їй довелося шукати вільне авто. Коли Каті вдалося врешті-решт знайти вільне таксі, пригоди не закінчилися.

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