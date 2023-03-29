Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук – відома українська співачка, яка прославилася завдяки шоу "Х-Фактор". Там артистка на прослуховуваннях так добре заспівала, що судді не повірили та попросили повторити без музики. Цей фрагмент став вірусним та зібрав десятки мільйонів переглядів. Не забуває Аїда і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка вирішила відповісти на запитання фанатів.

"Плани на майбутнє?", - Запитав фанат.

"Я хотіла б розповісти про свої плани, але краще я розповім про те, що вже сталося. Я, як і раніше, хочу співати, але більше не бачу себе співачкою в Україні. Дуже хочеться, щоб усе, що тут задумано, збулося", - написала зірка у відповіді.

"Сольна кар'єра продовжуватиметься? Будуть пісні українською мовою? Дякую", - написав питання ще один фанат.

"Я не планую пісні українською мовою, але життя покаже", - відповіла Аїда.

"Навела красу на голові. У Лос-Анджелесі вже багато наших і це так тішить. Тому що наші дівчата розуміються на красі як ніхто інший", - розповіла Аїда ще в одному сторіс і поділилася селфі з автомобіля, де була в сонцезахисних окулярах.

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