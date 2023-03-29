Актриса, переможниця "Танці зі зірками" та героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поділилася новою темою для обговорень.

Актриса на відпочинку в Єгипті разом із сином, тому намагається показати якнайбільше знімків звідти. На Мишину тим часом продовжує сипатись хейт, який вона тільки висміює.

На цей раз Ксенія покрасувалася перед камерою поруч із сином:

«Мам, а яка в тебе завжди була найкрутіша мрія?

- Мати такого сина, як ти! – пише Ксенія.

Шанувальники вирішили висловитися після побаченого:

Ти прекрасна мама; Як мені це знайомо і близько.. мої богатирі вже дорослі 30 та 20 років; ти так часто цілуєш сина, що це якось дивно виглядає; Які ви класні 🤗 Справжні, без награності».

Після схуднення Ксенія Мішина активно показує, як сильно змінилася і робить на цьому акцент. Однак відео самолюбування Ксенії в бікіні позитивно оцінює все менше людей, багато хто почав порівнювати актрису з двома протилежностями.

Шанувальники згадують - Леся Нікітюк з українцями зібрала безліч допомоги для постраждалих від війни, працювала в центрі та особисто наглядала за дітьми постраждалих. Даша Квіткова влаштувала активну рекламу після схуднення та продовжує це робити. Десь посередині знаходиться Мішина, пишуть у мережі.

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