На своїй сторінці в Instagram Володимир Ярославський показав, як приготувати меренговий рулет.
"Це геніально! Я придумав куди подіти не використані білки після приготування пасок? Будемо готувати Меренговий рулет. Він космічно смачний! Головне добре взбити білки", — радить зірка "Мастер Шеф".
Для коржа беремо такі інгредієнти:
- 190г білків (кімнатної температури та краще "старих", щоб постояли в холодильнику під плівкою з тиждень)
- 300г цукрової пудри (можна ванільної)
- 36 г крохмалю
- 1г лимонної кислоти
- 2г солі
Для крему:
- крем-сир - 350г
- вершки 30% - 250г
- цукор - 25г
Для начинки:
- вишня - 300г
- крохмаль - 15г
- цукор - 15г
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"У білки додаємо дрібку солі та лимонну кислоту, вибиваємо на середніх обертах у легку білу піну. Додаю цукрову пудру у декілька прийомів і продовжую збивати близько 10-12 хвилин до стійкої маси! Додаю крохмаль та, за бажанням, цитрусової цедри (щоб зовсім не було запаху яєць) і обережно перемішую суміш. Пергамент приклеюю на краплі суміші. Зверху викладаю ложкою меренгу і вирівнюю по листу, ставлю у розігріту до 150 градусів духовку (режим верх/низ) на 30 хвилин. Дістаю з духовки, даю трохи охолонути й перегортаю на інший лист пергаменту, краще за все на решітку, а перший пергамент обережно видаляю!", — пояснює Володимир Ярославський.
Щоб приготувати крем, просто змішуємо інгредієнти та збиваємо віничком до однорідної щільної маси.
До розморожених вишень додаємо цукор і крохмаль та доводимо до кипіння, добре помішуючи. Даємо охолонути.
"Частинку крему кладу у кондитерський мішок, частину намазую на меренгу, а поверх розміщую вишню (до речі, можна брати й будь-яку іншу кислу ягоду чи фрукт) і обережно згортаю рулет. 💐прикрашаю частиною крему з мішка і ягодами, мʼятою, за вашим бажанням!", — додав суддя "Мастер Шеф".
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