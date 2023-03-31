Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка нещодавно оголосила про розрив стосунків з головним героєм шоу "Холостяк" та батьком свого сина Микитою Добриніним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася черговим відео з гардеробної, на якому показала, як створює модний лук.
Так, спочатку у кадрі Даша з'являється у затишному домашньому халаті, а потім починає одягатися. Спочатку на приміряє штани – широкі шкіряні та вузькі скіні, але зупинилася на першому варіанті. Потім надягає вузьку водолазку і накидає зверху картату сорочку. Завершують образ білі кроси, об'ємна сіра косуха та чорна сумочка.
Шанувальники не пройшли повз і тут же почали обговорювати новий лук Квіткову, правда деякі її розкритикували:
"Несумісні між собою речі виглядають красиво тільки на Даші. А тепер уявляю себе в цьому".
"Однією мені здається, що ці речі зовсім не дружать між собою?"
"Єдине, що вибивається з усієї цибулі - це сорочка! Зовсім не хороша".
"Мені щось не дуже подобаються кольори ці разом. Можливо, якщо щось світле було б знизу, тоді це виглядало б свіжо, а так трохи сіро".
"Щось лонг із сорочкою не зайшов".
"Згідна, що взагалі не вдало, зі скіні було краще!"
"Чому у вас весь верхній одяг xxxl?".
"На такій фігурі і мішок з-під картоплі виглядатиме вау".
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