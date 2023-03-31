Фіналіст шоу "Мастер Шеф Професіонали 3" Микола Люлько поділився рецептом смачної та корисної страви, якою вирішив порадувати свою дружину.

Цього разу в себе в Instagram Микола Люлько показав, як приготувати зелений тако з креветками.

"Тільки спробуйте оминути цей чудо-рецепт!", — жартує зірка "Мастер Шеф".

Щоб приготувати креветки, беремо:

•Креветки 300 г

•Часник 4 зуб.

•Сіль 3 г

•Олія 30 г

Креветки просто обсмажуємо на олії, додавши подрібнений часник і сіль.

Для крему з авокадо:

•Авокадо 2 шт.

•Часник 2 зуб.

•Червона цибуля 80 г

•Кінза 30г

•Цедра та сік одного лайма

•Оливкова олія 30 г

•Сіль 2 г

Переминаємо авокадо разом з сіллю, олією та соком лайма виделкою в мисці, або ж можна використати блендер. Додаємо дрібно нарізану цибулю, кінзу, цедру лайма та добре перемішуємо.

Далі збираємо наші тако з салату ромен. Беремо такі інгредієнти:

•Листя салату ромен 240 г

•Томати чері 100 г

•Кукурудза 120 г

•Перець чілі 30 г

+ кисло-солодкий соус - 90 г.

На вимите та висушене листя ромену викладаємо крем з авокадо, далі кукурудзу, смажені креветки, томати чері та перець чілі. В кінці додаємо екзотики у вигляді крапель кисло-солодкого соусу. Можна додатково прикрасити листям свіжої кінзи.

"Моя дружина обожнює креветки, тому вирішив її порадувати таким смачним рецептом, а ви не забувайте тішити своїх близьких😉", — додав Микола Люлько.

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