Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча, яка стала зіркою "Нового каналу". Також артистка займається кар'єрою співачки та навіть нещодавно презентувала свою першу ліричну пісню. А цього разу Нікітюк поділилася фотографією, де позувала у номері готелю. Зірка в такий спосіб підігрівала інтерес до нового випуску "Маршрутки".
"Випуск ЛЕ Маршрутка "Харків" на YouTube", - поділилася Нікітюк.
Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Володимира Остапчука, та написали коментарі:
"Вже подивилася двічі і поревіла разів 100 знову.
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Хоча вже бачила віск на власні очі, але боляче щоразу це все бачиш";
"Дивилася вже цей випуск і плакала. Знов поринула у спогади, коли ми всією сім'єю сиділи 10 днів безвилазно у підвалі нашої багатоповерхівки у Харкові і як виїжджали під обстрілами. Дякую вам";
"Дякую за цей випуск. Подивилася вдруге і знову сльози рікою, скільки болючих спогадів, серце розривається. Все це так не вкладається в голові. Тримає віра у Перемогу";
"Дякую за вашу сміливу дуже потрібну працю!";
"А в мене постійно з думки не сходить наш Маріуполь. Адже туди немає можливості навіть поїхати, щось зняти та показати".
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А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк виклала українкам слушний урок стилю, представивши відразу кілька образів цієї весни.
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