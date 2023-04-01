Популярна українська телеведуча Катерина Осадча навела кілька страшних і дуже показових фактів про російську окупацію.

На своїй сторінці в Instagram зірка нагадала про річницю звільнення Бучі від російських окупантів.

"Подивіться факти і цифри … це жахлива статистика, що має нагадувати світу про обов’язкове покарання росіі. Світ побачив жахи і це неможливо забути і точно неможливо пробачити!!", — наголосила Катерина Осадча.

За 33 дні окупації Бучанського району армією рф було вбито понад 1400 мирних жителів. Росіяни спеціально облаштували катівні, де били, знущались і вбивали місцевих. У масових могилах та катівнях знайдено 175 тіл. Серед них щонайменше 26 жінок і 2 дитини. Російська армія використовувала авіабомби і артилерію, зруйнувавши 3846 житлових будинків, людей позбавили доступу до водопостачання, медицини, їжі.

Українці в коментарях до посту Каті Осадчої також діляться емоціями:

"Я побачила Бучу вже в травні, коли ми повернулись після двох місяців відсутності. Я навіть не уявляла , що побачу таке в своєму реальному житті. Це неможливо забути";

"Це був шок, найстрашніший сон, який став реальністю. Пам’ятаю, як важко було дихати, коли дивились новини. Ту нестерпну біль я не знаю з чим можна порівняти… не пробачимо ніколи!";

"Досі не вкладається в голові, як таке могло трапитись, як можна було таке допустити і як можуть такі дикуни-покидьки жити в світі".

Нагадаємо, Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Осадча розповіла про дивні тортури росіян.

Також Politeka писала, що Осадча емоційно звернулася до українців після російських обстрілів.