Шеф-кухар колумбійського походження вже понад 13 років живе та працює в Україні. Він встиг справді проникнутися любов'ю до нашої держави та став справжнім її патріотом. Ектор Хіменес-Браво кожного разу публічно реагує на злочини росіян в Україні та гострі політичні проблеми.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram суддя "Мастер Шеф" жорстко прокоментував нове скандальне рішення ООН. На офіційній сторінці організації в Twitter повідомили, що росія бере на себе почергове головування у Раді Безпеки в квітні місяці. На публікацію посипалися сотні гнівних коментарів з усього світу. Ектор Хіменес-Браво також не залишився осторонь.



"Це ганьба. Як країна, яка поставила під ризик безпеку в усьому світі, яка вчиняє геноцид проти іншого народу, може бути в «Раді Безпеки». Що за сором.. Час для ООН закрити свої двері.. Це цирк", — написав шеф-кухар.

На своїй сторінці в Instagram він додав, що дуже символічно, що ООН повідомила про це саме в День дурня: "Той момент, коли на 1 квітня ООН став цирком".

Українці в коментарях також не стримують обурення:

"Це знущання над цивілізованим світом і здоровим глуздом. Чому це можливо? Не штучний інтелект переможе людину, а гроші";

"Їм поки пару разів не прилетить від рашки, вони не зрозуміють";

"Нема слів, цирк абсурду 😢".

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.