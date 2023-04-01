Як пише Politeka.net , Ганна Неплях - відома українська модель, яка стала переможницею "Міс Україна Всесвіт". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Неплях змінила 11 країн для життя, але все ж таки повернулася в Україну. Нині Ганна перебуває у Японії, звідки ділиться новими фотосетами.
"Квітне не лише у квітні", - написала Неплях під новими знімками з розкішного саду.
Фанати поставили майже дві тисячі лайків та написали коментарі:
"Плаття це все!!";
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"Гарний";
"Яка сукня".
А до цього Ганна розповіла про втрату близької людини через війну. Як зірка зізналася, її подруга Маргарита відлітає до США.
"Найбільше я боялася, що війна забере близьких... так і трапилося, мій найближчий чоловічок Маргарита відлітає назавжди за своєю мрією в Америку..."
А мені тепер, щоб її побачити наступного разу, потрібна віза… Ваші рекомендації, де краще податись, як із документами, вітаються", - написала Неплях у публікації.
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