На початку своєї кар'єри виконавиця опинилася в неприємній ситуації, яку вона намагалася забути багато років.

Про це Полякова згадала про цю подію у шоу "Дорослі дівчатка", яку Маша Єфросиніна випускає щоразу разом із колегою. На цей раз Полякова зізналася, як на одному з модних показів одягла коротку сукню і нахилилася до глядачів, щоб продемонструвати свої форми (щоб подивитися випуск, доскролльте до кінця сторінки).

"Іду я така по цьому подіуму, все кричать і підходжу до самого краю, всі аплодують мені. І я повертаюсь спиною, а там сидить преса, ну і я ж думаю, що все не можна таку красу вже ховати. І я нахиляюся вперед, сідницями до зали" - зізналася Полякова.

Наступного дня вона побачила ганебний кадр на обкладинці відомого видання, як виявилося, у неї сповзли стрінги і вона справді всім це показала.

"Там моя сера була на всю обкладинку. Це просто жах. Я з вилізлими стрінгами була просто всюди. Яка це була ганьба!", - Згадала артистка.

Факапи! Що ви про них знаєте! Це коли так соромно, що капець… Сподіваюся, ваш досвід не такий багатий, як у нас з polyakovamusic

У мережі ж вирішили порушити свої теми, які їх хвилюють.

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