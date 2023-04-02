Катерина Репяхова також нагадала, що повна реабілітація триватиме протягом року, тому і результат буде іншим.

Молода дружина українського артиста Віктора Павлика нещодавно лягла під ножа пластичного хірурга. Зокрема, Катерина Репяхова зробила довгоочікувану ринопластику, хоч її коханий чоловік був проти операції. У своїх Інстаграм-сториз блогерша показала, як зараз виглядає її ніс після хірургічного втручання.

Катерина Репяхова нагадала, що повна реабілітація триватиме протягом року. Лікар прибрав дружині музиканта роздвоєння на кінчику носа та горбинку. Крім того, блогер провела ліпофілінг підборіддя. Така процедура полягає в тому, що проводиться корекція форм за допомогою забору жиру з однієї частини та введення в іншу зону тіла.

На камеру дружина українського співака Віктора Павлика зняла пластир зі свого носа. Помітно, що синці після операції практично зійшли, хоч залишилася припухлість на носі. Це дуже помітно на кадрах, які показала Катерина.

"Настав час знімати пластир... Мій ніс ще досить опухлий і є асиметрія. Ну, я була готова до того, що це все зійде через півроку, а може й через рік. Тільки тоді все стане на свої місця. Тепер потрібен час" , – поділилася блогерка Катерина Репяхова.

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