Наразі артист сподівається, що після Перемоги він зможе викупити свою гітару назад.

Міша Крупін, український музикант та лідер гурту "Корупція", вирішив віддати свою улюблену гітару, яку подарувала йому бабуся на 40-річчя, на благодійний аукціон у Києві, щоб допомогти українським захисникам. На концерті, що пройшов у Boho Yosai, гурт провів особливий благодійний аукціон, на якому було зібрано 140 тисяч гривень.

Гроші будуть використані для придбання пікапа для захисників, які зараз воюють на запорізькому напрямку.

Незважаючи на те, що гітара була дуже дорогою для Михайла, він без вагань вирішив віддати її на аукціон, вважаючи, що життя українських солдатів набагато цінніше. Гітара була з Мишком протягом усього першого великого туру, і він дуже дорожив нею. Однак він не став тримати її при собі, розуміючи, що її можна продати на аукціоні за значну суму, яка допоможе українським захисникам.

"Я мріяв про цю гітару, адже вона дуже легка, тож бабуся, яка, власне, ще з дитинства найбільше підтримувала всі мої музичні починання, подарувала її мені. Ця гітара, до речі, зі мною об'їздила всю Україну! Але насправді! гітари зараз – це просто ніщо в порівнянні з життям наших хлопців. ” – поділився артист.

Михайло Крупін сподівається, що після Перемоги він зможе викупити свою гітару назад.

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