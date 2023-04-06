Співачка Ганна Трінчер нарвалася на критику від українців після перших сольних концертів.

Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блогерка та актриса. Зірка прославилася завдяки ролі у серіалі "Школа", де зіграла роль старшокласниці Нати. А нещодавно артистка оголосила про перші сольні концерти по Україні. Як виявилось, не всі українці були задоволені від виступів артистки. Анна вирішила поділитися емоціями від хейту у своєму інстаграмі.

"Зайшла я сьогодні в тикток коментарі... І очманіла, як завжди...", - написала Трінчер у публікації. А після цього зірка показала коментарі, які їй не сподобалися:

"Бузова по-українськи";

"Таке щось. Жодна, як і її пісні";

«Шопопало»;

"Це та, що труси під пахви натягує".

Анна після цього вирішила не давати своєї реакції на коментарі, як це бувало до цього. Зірка натомість вирішила показати, які зробила ранкові процедури.

"Мої ранкові процедури. Раніше від цього я тільки чистила зуби. А зараз кайфую від догляду за собою", - поділилася зірка.

"Я від чесно, обожнюю свої ранкові процедури і не дуже люблю, коли дуже ліньки, але сьогодні настрій зробити і нанести мені здається все, що можна на своє обличчя та зуби", - розповіла у відео Трінчер.

Нагадаємо, Трінчер у нескромній сукні запалила на концерті у Львові

Також Politeka повідомляла, що Трінчер на власному прикладі показала, як донатить щодня.

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