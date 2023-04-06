На своїй сторінці в Instagram Андре Тан розповів, що сезон весна-літо 2023 обіцяє бути дуже цікавим для шанувальників модного взуття, та розібрав 6 прикладів актуальних моделей (щоб подивитися фото, проскрольте новину вниз).

"1. Зав'язки, шнуровка та ремені. Більше деталей! Зверніть увагу на взуття з незвичними зав'язками, шнуровкою та ременями. Вони зроблять будь-який образ більш вишуканим та цікавими", — радить дизайнер.

Другий тренд — чоботи та ботфорти. За словами модельєра, комбінувати шкіряні пальта та тренчі, а також легкі сукні та шорти в цьому сезоні чудово буде з чоботами в стилі нульових та ботфортами на плоскій підошві або підборах. Таке взуття стане чудовим вибором для тих, хто хоче додати ярких акцентів у свій образ.

Взуття на платформі не втрачає популярності та залишається актуальним у весняно-літньому сезоні 2023. Платформа буде модною як у спортивних варіантах, так і вечірніх.

Ще один тренд — гострий носок. Андре Тан наголосив, що взуття з гострим носком завжди виглядає чудово, візуально витягує ноги та робить їх елегантними - словом, справжній маст-хев.

Коли стане зовсім тепло, дизайнер радить замінити чоботи на мюлі. Якщо ви плануєте ходити в них протягом усього дня, то варто обирати варіанти на широкій стійкій підошві, а для вечірніх прогулянок підійдуть пари на стильному каблуці.

Актуальними будуть також лофери. На них модельєр рекомендує звернути увагу для щоденного носіння.

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