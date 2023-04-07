Популярна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, яка в минулому була нареченою виконавця Віталія Козловського, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася милим фото та своїми переживаннями.

Як видно, на новій фотографії Раміна знята у цікавій локації, вона вмостилася на кріслі і весело посміхається про себе. Перед камерою вона з'явилася в хитромудрому костюмі незвичайного крою та бежевого відтінку. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Раміна розповіла, що мріє відпочити десь на островах, проте її тривожність не дає їй змоги залишити країну. За словами дівчини, вона не зможе нормально відпочити, оскільки її тривожність за кордоном зростає у рази. Тож зараз вона зосереджена на підготовці до ще одного виїзду до зони бойових дій.

"Як ваш настрій? Я хочу опинитися десь на островах і відпочити. І не важливо, що туди добиратися дуже важко. Але зупиняє одне: я там буду думати ще більше про країну та переживати, і як результат не відпочину. Якщо моя тривожність за ситуацію в країні не дає мені спати вночі, я засинаю в 2-3 ночі, то за кордоном тривожність зростає набагато більше. Зараз реальність така, що мої острови- це підготовка до наступної поїздки на Донбас. Що у вас з тривожністю та мріями?", - написала Есхакзай.

Нагадаємо, "Весь світ полюбить": Дорофєєва у спокусливому образі показала, чим буде радувати публіку в Америці.

Як повідомляла Politeka, "Скиньте йому номер Лукашенка": Цибульська насмішила новим відео про скандал із Трампом.

Також Politeka писала, що "Перестаньте чіплятися до мене": Квіткова з "Холостяка" зачарувала кокетливим відео з перевдяганням.